Libye: Mandat d' arrêt émis contre le maréchal Khalifa Haftar

Khalifa Haftar© Koaci.com- Jeudi 18 Avril 2019-Un mandat d'arrêt a été émis contre maréchal Khalifa Haftar par le gouvernement d'union nationale (GNA), ce jeudi, apprend-on. Le procureur a ordonné l'arrestation de Khalifa Haftar et de six de ses officiers, accusés de raids aériens contre des installations et quartiers civils. Les affrontements opposant les forces de Khalifa Haftar à celles du gouvernement d'union nationale dans la capitale ont fait 205 morts et plus de 900 blessés depuis le début de l'offensive de l'homme fort de l'Est, il y a deux semaines. Le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale a accusé ce jeudi la France de soutenir le commandant Khalifa Haftar. Une source à l'Elysée a réaffirmé le soutien de la France au GNA. Notons que le 11 avril, l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar avait aussi émis un mandat d'arrêt contre le chef du GNA, Fayez al-Sarraj et d'autres responsables de son gouvernement. La Libye est dans un chaos sans précédent depuis la chute de Mouammar Kadhafi, avec l'aide occidentale. KOACI